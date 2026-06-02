رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي لبحث سبل التعاون

التقى وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير السويد بالقاهرة داج يولين دانفلت، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

أكد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على توطين الصناعة في عدد من القطاعات التي تمتلك الشركات السويدية بها خبرات عميقة وعلى رأسها المواني والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها، ومراكز البيانات والبنية التقنية المرتبطة بها، فضلًا عن الوقود الأخضر الذي تعد اقتصادية قناة السويس مركزًا عالميًّا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به، خاصة مع الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المتجددة، نظرًا للتحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد من الوقود التقليدي.

وأضاف جمال الدين أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يجعلها ممرًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، وما تتمتع به من توافر لمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونجاح المنطقة الاقتصادية مؤخرًا في توطين العديد من مكونات إنتاج الألواح الشمسية، وأبراج طاقة الرياح، موضحا تمتع المنطقة الاقتصادية بعدد من المزايا التنافسية التي تمثل عناصر جذب لمجتمع الأعمال السويدي، منها الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس بنفاذية كاملة على مختلف الأسواق العالمية، وبدعمٍ من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، بجانب التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، ما يساهم في تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية من الأسواق المستهدفة.

ولفت جمال الدين إلى توافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي وجاهزية مناخ الاستثمار بوجود شباك واحد حقيقي لتقديم الخدمات للمستثمرين بطريقة ديناميكية وإجراءات واضحة، وجاهزية البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، مؤكدًا أن هذه المزايا وغيرها ساهمت في جذب استثمارات تتخطى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

من جهته، أعرب السفير السويدي عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوها أن كبرى الشركات السويدية بالسوق المصري وعدد من الأسواق الإقليمية، في قطاعات صناعة المركبات، والأدوية، والأنشطة اللوجستية، والأجهزة المنزلية، والعديد من الشركات بقطاعات أخرى ترغب بالعمل في مصر، خاصةً باقتصادية قناة السويس، نظرًا لما حققته من نجاحات مؤخرًا ذات أصداء عالمية، فضلا عن اعتزاز بلاده بتعميق التعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي.