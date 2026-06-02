كشف ملابسات تضرر سيدة من تعدي أشخاص على والدها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سيدة من تعدي أشخاص على والدها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: والد الشاكية (سائق له معلومات جنائية مصاب بجروح قطعية) وطرف ثان: (طالب له معلومات جنائية) مقيمان بدائرة القسم، تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالسب والضرب إثر حدوث مشاجرة بينهما أثناء تواجدهما بأحد المقاهى، وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته، وتبين عدم تدخل آخرين فى المشاجرة.

تمكن الأمن من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما وأقر الأخير بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى بإلقائه بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.