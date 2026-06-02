الصحة اللبنانية: 4 شهداء و127 إصابة جراء استهداف محيط مستشفى جبل عامل في صور

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل أمس، إلى 4 شهداء و127 جريحًا.

وأشارت في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، إلى سقوط 4 شهداء و127 جريحًا - من بينهم 39 من الطاقم الطبيّ والتمريضيّ والإداريّ - في الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى جبل عامل صور، الاثنين.

وألقت الطائرات الإسرائيلية، عصر أمس الاثنين، ثلاثة صواريخ دفعة واحدة على محيط المستشفى، وتصاعدت سحب النار والدخان والحجارة من الأبنية والمنازل والمحالّ التي دُمّرت بشكل كامل.

كما تصدّعت وتضررت عشرات المنازل والمحالّ والسيارات الموجودة داخل موقف الموظفين التابع للمستشفى.

من جهتها، استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان «الاعتداء الذي وقع في محيط مستشفى جبل عامل، والذي أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى وإصابة عدد كبير من الموظفين، بينهم من هو في حالة حرجة».

واعتبرت النقابة أنّ «ما حصل يُشكّل خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تحظر استهداف المستشفيات والمؤسسات الصحية في أي ظرف»، مشدّدة على أنّ «المستشفيات هي مؤسسات إنسانية بحتة، مهمتها إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى والجرحى، ولا يجوز تعريض أمنها والعاملين والمرضى فيها للخطر».

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المختصة التحرّك الفوري لحماية القطاع الصحي في لبنان، وضمان تحييد المستشفيات عن أي أعمال عدوانية.