رويترز: طهران تضغط من أجل التوصل إلى اتفاق محدود مع واشنطن

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن طهران تدرس مقترحًا أمريكيًا لاتفاق مؤقت يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد القائم، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها استمرار المفاوضات بين الجانبين.

ويأتي ذلك في ظل حالة جمود تشهدها المواجهة المستمرة منذ أشهر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، بعدما تعثرت جهود التوصل إلى تسوية أوسع تشمل الملفات الخلافية الرئيسية.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن إيران لم تحسم موقفها بعد من الصيغة النهائية للمقترح، مؤكدة أنها تتعامل معه بحذر في ظل ما تصفه بانعدام الثقة في الالتزامات الأمريكية.

وقال ترامب إن المحادثات لا تزال جارية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل من شأنه تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.

وبحسب مصادر إيرانية لـ«رويترز»، تسعى طهران إلى اتفاق محدود؛ يخفف الضغوط الاقتصادية المتزايدة عليها، دون تقديم تنازلات جوهرية تتعلق ببرنامجها النووي.

كما تطالب إيران بإنهاء الأعمال العدائية في مختلف الساحات، وتخفيف القيود المفروضة على صادراتها النفطية وموانئها.

في المقابل، يواجه ترامب ضغوطًا داخلية لإعادة فتح الممرات البحرية الحيوية وخفض أسعار الوقود، مع تجنب تقديم مكاسب كبيرة لإيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن عشرات السفن واصلت عبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية بإشراف القوات البحرية الإيرانية، فيما لوّحت طهران بتوسيع إجراءاتها لتشمل مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.