العراق: فصيل شيعي ثان يعلن تسليم السلاح للدولة وفك الارتباط بالحشد الشعبي

أعلن فصيل "عصائب أهل الحق" الشيعي المسلح في العراق، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم السلاح، والارتباط بالقائد العام المسلحة العراقية.

وقالت قيادة "عصائب أهل الحق"، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، في بيان صحفي، إنها قررت اليوم فك الارتباط بتشكيل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

كما قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى" استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي".

ويعد تنظيم "عصائب أهل الحق" الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.