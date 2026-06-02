حزب الله يكشف تفاصيل التصدي لتقدم قوة إسرائيلية في بلدة حداثا وإجبارها على الانسحاب

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل التصدي لتقدم قوة إسرائيلية في بلدة حداثا جنوب لبنان، وإجبارها على الانسحاب.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن عناصره استهدفوا من السّاعة 22:00 أمس الاثنين وحتّى السّاعة 03:00 فجر اليوم الثّلاثاء (بالتوقيت المحلي)، تجمّعات جيش الاحتلال في منطقة البالوع، والقناطر، والملعب في بلدة حدّاثا برشقات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة على دفعات، ما أجبر القوّة على وقف التقدّم والانسحاب.

وأشار إلى أن «عناصره فجّروا عبوة ناسفة بآليّة عسكريّة خلال انسحاب الثوة الإسرائيلية، وهو ما دفع قوات الاحتلال لشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليّات لتغطية انسحابه باتّجاه بلدة رشاف».

وأكد أن «التصدي يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النّار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين».

وواصل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي تبادل الضربات خلال الليل في جنوب لبنان، فيما تستعد وفود من البلدين لجولة جديدة من المفاوضات، الثلاثاء.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أوامر لسكان النبطية بالإخلاء والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، قائلًا إن الجيش «مضطر للتحرك» ردًا على هجمات حزب الله.

وواصلت إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة إسرائيلية في قضاء النبطية خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقالت السفارة اللبنانية في واشنطن إن حزب الله أكد التزامه بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل مقابل توقف إسرائيل عن شن ضربات على بيروت.

وفي حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «جميع أعمال إطلاق النار ستتوقف»، أكدت إسرائيل، في بيان، أنها ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، لكنها ألمحت ضمنيًا إلى أنها لن تستهدف بيروت، على الأقل في الوقت الراهن.