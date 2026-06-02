الأغذية العالمي: المساعدات الحالية للبنان لا تكفي لمواجهة الكارثة الإنسانية

قالت رشا أبو ضرغام، متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، إن المساعدات الحالية غير كافية على الإطلاق لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق، على الرغم من تقديم المجتمع الدولي بعض أشكال الدعم في لبنان.

وناشدت خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، المانحين والشركاء الدوليين ضرورة زيادة التمويل العاجل والمرن، حتى يتمكن البرنامج من مواصلة عملياته الإغاثية.

وشددت على أن «لبنان يحتاج إلى دعم مستدام، وليس فقط إلى مساعدات طارئة مؤقتة»، محذرة من إمكانية حدوث «تدهور أكثر خطورة في مستويات التغذية والصحة العامة»، إذا لم يتم التحرك بسرعة وبشكل منسق.

وأضافت: «رسالتنا أن لبنان لا يستطيع مواجهة هذه الأزمة بمفرده، فالعالم مطالب بالالتفات إلى معاناة الشعب اللبناني والعمل على وقف التصعيد، الذي يُعد السبب الجذري لكل هذا النزوح والمعاناة».

وأوضحت أن الأمن الغذائي حق أساسي لكل إنسان، مشددة على ضرورة ضمان عدم وصول العائلات اللبنانية إلى مرحلة المجاعة.

وأكدت أن «البرنامج مستمر في عمله على الأرض - رغم كل المخاطر - لكنه بحاجة إلى السلام والتمويل الكافي حتى يتمكن من أداء مهمته الإنسانية على أكمل وجه».