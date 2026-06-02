مقتل جنديين أمريكي وبريطاني في حادث تدريبي شمال العراق

أعلن مسئولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مقتل جندي أمريكي وجندي بريطاني في حادث تدريبي وقع في العراق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث الذي وقع يوم الأحد.

وقال الجيش الأمريكي، في منشور على منصة "إكس"، إن الحادث وقع الأحد في قاعدة جوية بمدينة أربيل في إقليم كردستان، حيث لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري، وفقا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وأضاف الجيش الأمريكي أن "هوية العسكري الأمريكي المتوفى لن يتم الإعلان عنها إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويه".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في منشور منفصل، إن أسرة الجندي البريطاني أُبلغت بالوفاة وطلبت "فترة من الخصوصية" قبل نشر مزيد من التفاصيل.

وأضافت الوزارة: "ببالغ الأسى نؤكد وقوع حادث تدريبي في شمال العراق يوم الأحد، أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه يشعر بـ"حزن عميق" إزاء وفاة الجندي البريطاني.

كما أظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي هيلي وهو يعلن خبر الوفاة أمام البرلمان البريطاني.

وتأتي الحادثة في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة خفض عدد قواتها العاملة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي داخل العراق، لكنها أبقت على وجود عسكري في إقليم كردستان في إطار سعيها لتعزيز علاقاتها مع الأكراد.

وافتتحت واشنطن في ديسمبر الماضي مجمعا قنصليا جديدا وكبيرا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، في خطوة عكست استمرار انخراطها الدبلوماسي والاستراتيجي في المنطقة.