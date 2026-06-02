وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة خطية من نظيره الروسي

أفادت وزارة الخارجية السعودية، بأن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرجي لافروف حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن "الرسالة تسلمها وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء في ديوان الوزارة بالرياض، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف".

وأكدت أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.