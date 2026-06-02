قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية؛ للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الوطن تم تنظيم عددا من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبجامعات دمنهور وبنها والإسكندرية وكذا ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من المحافظين، ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

وتم إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية في ظل المتغيرات الحالية المعاصرة على المستويين الدولى والإقليمي كذلك الدور والجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أهمية تلك الفعاليات التي تسهم فى تعريف الشباب بالمخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، تلى ذلك تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود وإنجازات الدولة المصرية وقواتهم المسلحة في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.