 روبيو: إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز
الثلاثاء 2 يونيو 2026 8:22 م القاهرة
روبيو: إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 8:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 8:02 م

قال ⁠وزير ‌الخارجية الأمريكي ماركو ​روبيو، ⁠لأعضاء بالكونجرس، اليوم ⁠الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لم ​تعرض تخفيف العقوبات المفروضة ⁠على ​إيران ​مقابل فتح مضيق ‌هرمز فقط.

وأشار إلى ​أن ⁠أي تخفيف ⁠للعقوبات ‌سيستند إلى تلبية طهران للشروط ‌المتعلقة ببرنامجها النووي، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف روبيو، أن الولايات المتحدة تشترط فتح إيران لمضيق هرمز "دون رسوم"، لإنهاء الحصار الأمريكي المفروض عليها.

وأوضح أن "إعادة فتح المضائق تعني تمكن السفن من الإبحار عبر المياه الدولية، تماما كما تفعل عند عبور نقاط الاختناق الملاحية الأخرى حول العالم، دون أن تتعرض لإطلاق نار، ودون أن تُضطر لدفع أي رسوم".

