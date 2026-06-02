إنقاذ أكثر من 100 مهاجر أفريقي تعطل زورقهم في طريقهم إلى إسبانيا

أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين تعطل زورقهم قبالة سواحل العاصمة نواكشوط، وهم في طريقهم إلى جزر أرخبيل الخالدات بإسبانيا.

وأوضح بيان لوزارة الصيد البحري التي يتبع لها خفر السواحل، أن وحدة من الخفر تمكنت من إنقاذ والتكفل بالزورق الذي كان قادمًا من العاصمة الجامبية بانجول، وأن عملية الإنقاذ استغرقت ساعات؛ بسبب تعطل محرك الزورق في عرض البحر وجراء سوء الأحوال الجوية وصعوبة الظروف المناخية.

وأضافت أن ركاب الزورق يضمون ثمانين ماليا واثني عشر سنغاليا وأربعة موريتانيين وعشرة جامبيين وجنسيات أفريقية أخرى طلبوا النجدة حيث باشرت وحدة الإنقاذ التابعة لخفر السواحل الموريتانية التدخل والإنقاذ.

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ بدأت عند الساعة الواحدة فجر اليوم الثلاثاء، واستمرت حتى الساعة التاسعة صباحًا، إذ جرى التدخل باحترافية عالية وفي ظروف مناخية صعبة.