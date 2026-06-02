الولايات المتحدة تمنح تأشيرة دخول لآخر لاعبي منتخب هايتي للمشاركة في كأس العالم

أصدرت الحكومة الأمريكية تأشيرة دخول لوودنسكي بيير، اللاعب الوحيد المتبقي في صفوف منتخب هايتي، للسفر والمشاركة في كأس العالم، وفقا لتأكيدات مسئول اليوم الثلاثاء.

أوضح ثيسيو جانتي، المتحدث باسم الاتحاد الهايتي لكرة القدم، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن بيير سيسافر إلى فلوريدا اليوم الثلاثاء.

وكان منتخب هايتي بدأ معسكره في فلوريدا الأسبوع الماضي استعدادا لمشاركته الثانية في كأس العالم بعد أكثر من نصف قرن من ظهوره الأول في المونديال.

وتدرب بيير في منطقة راقية بالعاصمة بورت أو برينس وسط مجموعة من اللاعبين المحليين أثناء انتظاره للحصول على تأشيرة.

وكان منتخب بلاده اضطر لخوض مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كوراساو نظرا لخطورة الأوضاع الأمنية في عاصمة هايتي.

وسيخوض منتخب هايتي مباراتين وديتين ضد نيوزيلندا يوم الثلاثاء وبيرو يوم الجمعة، وذلك في إطار استعداده لكأس العالم.

ويستهل منتخب هايتي مشواره في كأس العالم بمواجهة اسكتلندا يوم 13 يونيو في فوكسبورو، ماساتشوستس، وبعدها بستة أيام يواجه البرازيل بطل العالم خمس مرات في فيلادلفيا، ثم يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المغرب يوم 24 يونيو في أتلانتا.