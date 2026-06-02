وزير الخارجية الأمريكي: قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، إن إيران قد تكون وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض التحدث بها.

وأضاف في كلمة بواشنطن، اليوم الثلاثاء، أن الدرع التقليدي لإيران تآكل بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة في مرحلة تفاوض على الكثير من النقاط مع إيران.

وعبر روبيو عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران يفضي لإعادة فتح المضائق، وتابع: «إذا أصرت إيران على إغلاق المضائق فسنغلقها أمامها وهذا ما قمنا به عبر حصار فعال».

ونوه إلى أنه إذا أصرت إيران على إغلاق مضيق هرمز سيظل الحصار قائما بقوة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل.

وشدد على أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فعّال، ونوه إلى أنه لا توجد حاليا بحرية إيرانية بل مجموعة قوارب سريعة تحمل رشاشات.

ولفت إلى أن إيران لا تزال تمتلك عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة، وتابع: «لا يمكننا القبول بوضع يُسمح فيه بمرور السفن الإيرانية فقط عبر مضيق هرمز».