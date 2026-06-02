عمرو الحديدي: عبد الحفيظ كلمة السر لنجاح وائل جمعة في الأهلي

أعرب عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، عن تفاؤله بتولي وائل جمعة منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يتطلع لرؤية الشخصية القوية والحاسمة التي عُرف بها جمعة، وليس الصورة التي ظهر بها خلال فترة المدرب جاريدو.

وأوضح الحديدي، في تصريحات إذاعية، أن فرص نجاح وائل جمعة ستكون كبيرة حال اعتمد على نفس الأسلوب الإداري الذي كان يتبعه سيد عبد الحفيظ، مشيرًا إلى أن الأخير كان يمتلك مفاتيح التعامل الناجح داخل غرفة الملابس.

وفي سياق آخر، أكد الحديدي أن محمد بن رمضان يُعد أفضل لاعب في مركز رقم 8 على مستوى إفريقيا، معتبرًا أن المدرب ييس توروب لم يُحسن التعامل معه، ما أثر سلبًا على مستواه.

وأضاف أن بعض اللاعبين، مثل عمرو الجزار، وصلوا إلى حالة من الإحباط بسبب طريقة التعامل، لافتًا إلى أن احتواء هؤلاء اللاعبين كان يتطلب مديرًا فنيًا يمتلك ذكاءً نفسيًا إلى جانب القدرات الفنية، وهو ما لم يتحقق.