أكد دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا أن فريقه يهدف لتحقيق أول انتصار له في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وقال دارين بازيلي في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "نريد الذهاب للمونديال لنفعل شيئًا.. لسنا هنا لمجرد الحضور، بل، نريد التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ولتحقيق ذلك، نعلم أننا سنضطر للتغلب على فرق مصنفة ضمن أفضل 30 أو 40 فريقاً في العالم".

وأضاف: "كان الفوز على ساحل العاج إنجازًا كبيرًا.. رغم أننا نعلم أنها كانت مجرد مباراة ودية، إلا أن ذلك يعطي الجميع الاعتقاد بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وأننا نستطيع المنافسة مع الفرق المصنفة بشكل أفضل والتغلب عليها".

وتابع: "كل ما نقوم به يوميًا يهدف إلى تحقيق ذلك الفوز الأول في كأس العالم.. لدينا خطة حملة رائعة قمنا بوضعها، وكل ما نقوم به الآن يصب في تحقيق تلك النتيجة".

وأكمل: "نحاول ألا نضيع أي وقت، أو أي لحظة.. الأمر يتعلق بالتأكد من أننا عندما نصل إلى كأس العالم، مستعدون للذهاب وتقديم أفضل أداء وتحقيق ما نريد القيام به".

وواصل: "أتابع بطولات كأس العالم منذ أن كان عمري ست سنوات.. إنه الحدث الأكبر في العالم وسنكون هناك.. بصراحة، لست متأكدًا مما إذا كنت استوعبت الأمر تمامًا بعد، وهو أننا سنكون على تلك الساحة العالمية.. إنه أمر مثير وأنا متشوق للغاية".

وعن كريس وود، نجم فريقه، ومهاجم نوتنجهام فورست الإنجليزي، قال: "من وجهة نظر نيوزيلندا، قد يكون هذا شيئًا لن يحدث مرة أخرى أبدًا، وهو وجود مهاجم سجل 20 هدفًا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأتم دارين بازيلي تصريحاته قائلًا: "إنه شاب رائع، متواضع للغاية، ونيوزيلندي أصيل.. لديه شغف كبير باللعب لمنتخب بلاده، وساهم في وضع الكرة النيوزيلندية على الخريطة العالمية.. إنه محبوب للغاية".