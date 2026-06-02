ترامب يعين رئيس وكالة تمويل الإسكان مديرا مؤقتا للاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تعيين بيل بولت، رئيس "وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية"، مديرا مؤقتا للاستخبارات الوطنية الأمريكية، خلفا لتولسي جابارد، التي استقالت من منصبها الشهر الماضي.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إن بولت "سيواصل في الوقت نفسه مهامه رئيسا لوكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ورئيسا لمؤسستي التمويل العقاري، فاني ماي، وفريدي ماك".

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن رئيس هيئة الإسكان يفتقر إلى "خبرة عسكرية أو استخباراتية"، مشيرة إلى أنه يُعرف بكونه أحد الحلفاء المقربين والمخلصين لترمب.

ويأتي القرار بعد إعلان تولسي جابارد أنها ستتنحى عن منصب مديرة الاستخبارات الوطنية خلال الشهر الجاري، بسبب مرض زوجها.

ويتولى بولت منذ مارس 2025 رئاسة "وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية"، المشرفة على سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة.