نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، موضحا تعليماته لرئيس الموساد الجديد رومان غوفمان.

وأوضح نتنياهو، خلال مراسم تبادل السلطة بين رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد" السابق دافيد برنياع والرئيس الجديد رومان جوفمان: "سوف يستمر الموساد في التواجد في طليعة نضالنا ضد العدوان الإيراني، واستمرارًا للسياسة الثابتة التي نقودها منذ سنوات، لن نسمح للنظام الإيراني بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء"، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: "ولن نسمح له بالحصول على السلاح النووي، ولن نسمح له بتهديد وجودنا".

وأكمل نتنياهو: "هذا النظام المرعب سينتهي به المطاف إلى الزوال من هذا العالم، ونحن سنساعده في الوصول إلى هذا الهدف. هذا النظام لن يعود لتهديدنا بالقنابل النووية والآلاف من الصواريخ الباليستية القاتلة".

وختم نتنياهو: "هذه هي توجيهاتي وتعليماتي، وهذه هي مهمتكم يا رومان، ومهمة جميع الآلاف المتواجدين هنا اليوم".

وعين نتنياهو، في أبريل الماضي، غوفمان مديرا جديدا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، ومن المتوقع أن تمتد ولايته لمدة 5 سنوات.

وسيحل جوفمان محل دافيد برنياع، الذي انتهت ولايته بعد خمس سنوات على رأس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.