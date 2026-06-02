منتخب البرازيل يصل الولايات المتحدة استعدادًا لمواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم

وصلت بعثة منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء المرحلة الأخيرة من تحضيراتها قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حيث ينتظرها اختبار ودي قوي أمام منتخب مصر يوم السبت المقبل في ولاية أوهايو.

وكان منتخب البرازيل قد حقق فوزا كبيرا على بنما بنتيجة 6-2 في المباراة الودية التي أقيمت مؤخرًا على ملعب ماراكانا، في إطار استعداداته للمونديال.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والبرازيل الودية في السادسة مساءً بتوقيت ولاية أوهايو الأمريكية، الموافق الواحدة فجر، 7يونيو بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر قناتي أبوظبي الرياضية وأون سبورت.

ويخوض منتخب البرازيل منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المغرب وهايتي وأسكتلندا، بينما يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.