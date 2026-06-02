أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف ست حالات إصابة جديدة بفيروس إيبولا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة معمليا في البلاد إلى 15 منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وتوفي أحد المصابين بالفيروس في أوغندا.

وفي شرقي الكونغو، أعلنت السلطات حتى الآن 321 حالة إصابة مؤكدة و48 حالة وفاة، ويوجد حاليا 116 حالة أخرى مشتبه بها، إذ أظهر المرضى أعراض الإصابة بالفيروس ولكن لم يتم اختبارهم بعد.

وحتى أيام قليلة مضت جرى الإبلاغ عن أن عدد الحالات المشتبه بها في شرق الكونغو يبلغ 1200 حالة تقريبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا الرقم انخفض بعد اختبار العينات المتبقية، وعادة ما يجري الإبلاغ عن الحالات الجديدة المشتبه فيها على دفعات، مما يعني أن العدد قد يقفز مرة أخرى فجأة.

وحذر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، من أن انخفاض الأعداد لا يعني بالضرورة أن تفشي المرض أصبح تحت السيطرة.

وقال إن ارتفاع أعداد الحالات المشتبه بها يمكن أن يكون في الواقع علامة جيدة؛ لأنه يشير إلى أنه يجري اكتشاف الحالات المحتملة، وأن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض يسعون لتلقي العلاج.