ارتفاع عدد الموافقات على قروض التمويل العقاري في بريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهرا

ارتفع عدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهرا.

وذكر بنك إنجلترا المركزي أن إجمالي عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها ارتفع خلال أبريل إلى 65945 طلبا مقابل 63979 طلبا في مارس السابق عليه، وهو أعلى مستوى له منذ يناير ، في حين كان المحللون يتوقعون وصول عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها إلى 62 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل الفائدة "الفعال"، وهو الفائدة الفعلية المدفوعة على القروض العقارية الجديدة إلى 08ر4% خلال أبريل، مقابل 03ر4% خلال مارس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع قيمة قروض التمويل العقاري خلال أبريل إلى 4ر4 مليار دولار، مقابل 8ر6 مليار دولار خلال مارس. وارتفع معدل نمو الإقراض العقاري إلى 3ر3% مقابل 3% سنويا خلال مارس الماضي.

واستقرت قيمة القروض الاستهلاكية للأفراد خلال أبريل عند مستوى 9ر1 مليار جنيه إسترليني وهي نفس القيمة في مارس الماضي. وتباطأ معدل النمو السنوي لإجمالي القروض الاستهلاكية خلال أبريل إلى 8ر8%

كما ارتفع صافي الاقتراض عبر بطاقات الائتمان إلى 800 مليون جنيه إسترليني مقابل 700 مليون جنيه إسترليني، بينما انخفض الاقتراض عبر أشكال الائتمان الاستهلاكي الأخرى إلى مليار جنيه إسترليني مقابل 2ر1 مليار جنيه إسترليني في مارس.

وزاد صافي قروض الشركات البريطانية خلال أبريل إلى 5ر5 مليار جنيه إسترليني مقابل 7ر3 مليار جنيه إسترليني خلال الشهر السابق.