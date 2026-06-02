مساعد وزير خارجية إيران: رؤيتنا تقضي بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون السياسية مجيد تخت روانجي، إنّ رؤية بلاده تقضي بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، لأنه جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار.

جاءت تصريحات روانجي في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني، وفق وكالة "إرنا".

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي، نقلا عن تخت روانجي، أن "لبنان، من وجهة نظر الوزارة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضمن الاتفاق النهائي، ولبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار".

وشدد رضائي على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية، خاصة في لبنان، مؤكدا أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قد أكدوا دعم طهران القاطع للبنان.

وأضاف أعضاء اللجنة أن "إيران لن تنسى دعم ودفاع حزب الله الشامل عن الشعب الإيراني، لا سيما خلال حرب الأربعين يوما، وهي تقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل قوة، وتؤكد دعمها الكامل لحزب الله لبنان".

وأشاروا إلى "ضرورة استخدام جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المقاومة، وأهمية التآزر لتعزيز المقاومة في الداخل وجبهة المقاومة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال ترامب، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".