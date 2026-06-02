منتخب الشباب يواصل استعداداته بقوة لوديتي روسيا

واصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، تدريباته لليوم الرابع على التوالي داخل معسكره المغلق المقام بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، والذي انطلق في 30 مايو الماضي، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهتي المنتخب الروسي وديًا.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتين أمام نظيره الروسي يومي 6 و9 يونيو الجاري، في إطار البرنامج الإعدادي الذي يهدف إلى تجهيز اللاعبين بشكل قوي لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لخوض تجارب ودية قوية أمام مدارس كروية متنوعة، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب الشباب قد خاض خلال الشهر الماضي مباراتين وديتين أمام منتخب عُمان، ونجح في تحقيق الفوز في كلتا المواجهتين.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، محمود حرب مديرًا للمنتخب، شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، أحمد رؤوف مدربًا مساعدًا، إبراهيم عبد الجواد مدربًا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخططًا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور هاجد العنتبلي طبيبًا، الدكتور صلاح عاشور استشاري العلاج الطبيعي، محمد شوبير إداريًا، محمد السيد مدلكًا، ومحمد عيد مسؤول المهمات.