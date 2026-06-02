أعلنت اليوم، مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار درهم على شركة كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا "سي إل آي"، المشغل المستقل لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل؛ لتسجل بذلك دخولها الرسمي إلى أسواق أمريكا الجنوبية عبر صفقة توسع استراتيجية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويقع مقر شركة "سي إل آي" في مدينة ساو باولو، وتدير من خلاله اثنتين من أهم محطات تصدير البضائع الزراعية السائبة في البرازيل بموجب عقدي امتياز طويلي الأجل، وهما محطة "سي إل آي سول" في ميناء سانتوس، الرائدة في تصدير السكر والبوابة الرئيسية لتصدير الذرة وفول الصويا، ومحطة "سي إل آي نورتي"، البوابة الحيوية لتصدير الحبوب في ميناء إيتاكي ضمن "قوس الشمال" البرازيلي، المنطقة الجغرافية الاستراتيجية المُطلة على حوض الأمازون، والتي تعد مركزا لوجستيا حيويا وممرا واعدا للصادرات الزراعية.

وفي عام 2025، سجلت الموانئ والمحطات في شمال البرازيل، أسرع معدلات النمو في البلاد، وتضطلع المحطتان بدور رئيسي في ربط الأسواق العالمية بمناطق الإنتاج في البرازيل التي تعد أكبر الدول المصدرة للسكر، وأحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم.

ووافقت مجموعة موانئ أبوظبي، على الاستحواذ على شركة "سي إل آي" من مالكَيها "ماكواري لإدارة الأصول" وشركة "آي جي 4 كابيتال".

وتمتلك "سي إل آي" نسبة 100% من "سي إل آي نورتي" التي تشغل محطة في ميناء إيتاكي، وحصة 80% في "سي إل آي سول" التي تشغّل محطة في ميناء سانتوس.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ 3.1 مليار درهم "ما يعادل 835 مليون دولار".

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري رهنا باستيفاء الشروط المعتادة لإتمام الصفقات، فيما جرى الاتفاق على مواصلة فريق الإدارة العليا لشركة "سي إل آي" أداء مهام إدارة الشركة.