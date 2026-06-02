النرويج: العثور على شحنة مثيرة في حطام سفينة ترجع للقرن الـ18

أفادت المديرية النرويجية للتراث الثقافي، بأن محتويات حطام سفينة ترجع إلى القرن الـ18 تم العثور عليها في سكاجيراك بين النرويج والدنمارك هي "أفضل شحنة محفوظة من نوعها يتم العثور عليها في شمال أوروبا".

ووصف وزير البيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن، الشحنة، التي عثر عليها غواص نرويجي على عمق 600 متر، بأنها "مثيرة".

وتضم الشحنة بورسلين يعتقد أنه من الصين ونجف وكؤوس ونسيج وقمح وصناديق يعتقد أنها تحتوي على الشاي، وتوابل وأدوية.

وذكرت المديرية، اليوم الثلاثاء، "أن العمل ما زال جاريا، ويعثر علماء الآثار على أشياء جديدة باستمرار".

وأضافت مديرية التراث الثقافي، أن النجف يمكن أن يكون ألماني أو انجليزي الأصل، و"هناك قطعة قرميد على السفينة عليها ختم مصنع لوبيك للقرميد الذي كان يعمل من القرن الـ 15 إلى عام 1772".

وأوضحت نينا ريفسيث مديرة مؤسسة التاريخ الثقافي النرويجي، في بيان: "غالبا ما تكون حطام السفن القريبة من الساحل مدمرة أو منهوبة".

وذكرت ريفسيث: "إن دراسة شحنة في البحر المفتوح على هذا العمق يتيح لنا النظر نظريا إلى كبسولة زمنية لم تمسّ".