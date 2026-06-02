هاري كين: إذا فازت إنجلترا بكأس العالم سأكون ضمن المرشحين للكرة الذهبية

تحدث قائد منتخب إنجلترا ونجم بايرن ميونخ الألماني هاري كين عن طموحاته في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التتويج باللقب قد يضعه ضمن أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال كين في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الفوز بالمونديال سيجعله بالتأكيد من بين الأسماء المرشحة بقوة للجائزة الفردية الأهم في كرة القدم، خاصة في ظل ما يقدمه من مستويات تهديفية وألقاب حققها مؤخرًا.

وأضاف المهاجم الإنجليزي أن المنافسة على الكرة الذهبية ستكون قوية في ظل وجود أسماء بارزة، مشيرًا إلى زملائه في بايرن ميونخ ولاعبين وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على أنه يفضل أن يترك أداءه داخل الملعب هو من يتحدث عنه.

وتطرق كين إلى طموحات منتخب إنجلترا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو التتويج بكأس العالم، رغم صعوبة المهمة في ظل قوة المنافسين، لافتًا إلى أن المنتخب كان قريبًا من تحقيق بطولة كبرى خلال السنوات الماضية بعد الوصول إلى نهائي يورو 2021 و2024، ونصف نهائي مونديال 2018، وربع نهائي نسخة 2022.

كما أشاد كين بمدرب إنجلترا توماس توخيل، الذي سبق له العمل تحت قيادته في بايرن ميونخ، مؤكدًا أنه يعرف أفكاره جيدًا ويثق في قدرته على قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

واختتم كين تصريحاته بالتأكيد على أن وجود جهاز فني جديد وعدد من اللاعبين الجدد يجعل المرحلة المقبلة مثيرة، رغم ما تحمله من ضغوط وتحديات كبيرة في طريق المنافسة على اللقب العالمي.