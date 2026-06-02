الكونغو الديمقراطية تعيد فتح المطار الرئيسي في إيتوري بعد 10 أيام من الإغلاق بسبب إيبولا

أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري، بؤرة تفشي فيروس إيبولا بعد إغلاق عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

وأفادت وزارة النقل، في بيان، بأن السلطات خلصت إلى أن "الظروف باتت مهيأة لاستئناف تدريجي وآمن للرحلات الجوية"، بعد تقييمها آليات متابعة تفشي المرض، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن جهته، لفت وزير الصحة صامويل روجيه كامبا، إلى اضطرار السلطات في حينه إلى اتّخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية المسافرين.

وتواجه البلاد، تفشيا واسعا للفيروس الذي يسبّب حمّى نزفية شديدة العدوى، ويُشتبه في أنه أودى بما لا يقلّ عن 246 شخصا في كلّ من الكونغو الديموقراطية وأوغندا، بحسب المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت السلطات الكونغولية، علقت في 23 مايو، جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار بونيا، عاصمة إقليم إيتوري في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا، مع السماح فقط بوصول الطائرات الطبية والإنسانية.