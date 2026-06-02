أعرب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عن حزنه لقرار نادي ليفربول بإقالة المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مؤكدًا أن رحيل أي مدرب يترك أثرًا داخل الفريق مهما كانت الظروف.

وقال إيزاك في تصريحات نشرتها "فور فور تو": "انفصلتُ نوعًا ما عن ليفربول الآن بعد انضمامي إلى المنتخب السويدي، من المحزن دائمًا رحيل أي مدرب".

وأضاف: "عادةً ما يكون المدرب أول من يُغيّر عندما تسوء الأمور، كما قلت، لا أعرف الكثير عمّا حدث أو سيحدث، أتمنى له كل التوفيق".

وجاءت تصريحات إيزاك بعد أيام من إعلان ليفربول إنهاء التعاقد مع سلوت، في خطوة فتحت باب التكهنات حول هوية المدرب الجديد، وسط تقارير متزايدة تربط الإسباني أندوني إيراولا بتولي المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد منتخب السويد لخوض منافسات كأس العالم ضمن مجموعة قوية تضم تونس وهولندا واليابان، في بطولة تنطلق خلال الأيام المقبلة.