كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026

أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكندا، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ويتواجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الـ 11 من بطولة كأس العالم 2026، إذ يفتتح مشواره بمواجهة كولومبيا، ثم البرتغال، والكونغو الديموقراطية.

وجاءت قائمة منتخب أوزبكستان لبطولة كأس العالم 2026، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوتكير يوسوبوف (نافباهور) - عبد الواحد نيماتوف (ناساف) - بوتيرالي إرجاشيف (نفتشي)

خط الدفاع: رستم أشورماتوف (استقلال) - فاروق سايفييف (نفتشي) - خوجياكبر عليجونوف (باختاكور) - شيرزود نصرولاييف (ناساف) - عمر اشمورودوف (ناساف) - عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي) - عبد الله عبد الله (ديبا) - بخروز كريموف (سورخون) - جاكونجير أوروزوف (دينامو سمرقند) - أفازبيك أولماسالييف (أجمك)

خط الوسط: أوتابك شوكوروف (بانياس) - جلال الدين مشاريبوف (استقلال) - أوديلجون هامروبيكوف (جرار) - أوستون أورونوف (بيرسيبوليس) - جمشيد إسكندروف (نفتشي) - دوستونبيك خامداموف (باختاكور) - أبوسبيك فايزولاييف (إسطنبول باشاك شهير) - أكمل موزجوفوي (باختاكور) - عزيزجون جانييف (البطائح) - شيرزود إيسانوف (بخارى)

خط الهجوم: إلدور شومورودوف (إسطنبول باشاك شهير، على سبيل الإعارة من روما) - إيجور سيرجيف (بيرسيبوليس) - عزيزبيك أمونوف (بخارى).