وزير الخارجية الإسباني: تصعيد العنف في جنوب لبنان غير مبرر

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن تصعيد العنف في جنوب لبنان «غير مبرر»، منوهًا أنه «ينتهك سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويعرقل المفاوضات المباشرة الجارية، ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار».

وطالب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المُبرم في 16 أبريل الماضي، مؤكدًا دعم بلاده للمبادرات الدولية لخفض التصعيد، وجهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وبسط سيطرتها على كامل أنحاء البلاد.

وواصل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي تبادل الضربات خلال الليل في جنوب لبنان، فيما تستعد وفود من البلدين لجولة جديدة من المفاوضات، الثلاثاء.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أوامر لسكان النبطية بالإخلاء والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، قائلًا إن الجيش «مضطر للتحرك» ردًا على هجمات حزب الله.

وواصلت إسرائيل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة إسرائيلية في قضاء النبطية خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقالت السفارة اللبنانية في واشنطن إن حزب الله أكد التزامه بالامتناع عن مهاجمة إسرائيل مقابل توقف إسرائيل عن شن ضربات على بيروت.

وفي حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «جميع أعمال إطلاق النار ستتوقف»، أكدت إسرائيل، في بيان، أنها ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، لكنها ألمحت ضمنيًا إلى أنها لن تستهدف بيروت، على الأقل في الوقت الراهن.

وكان مصدران قد كشفا لشبكة CNN أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتسم بنبرة حادة، حيث ضغط الرئيس الأمريكي على الأخير لتقليص خطط العمليات العسكرية في لبنان.

ووفقًا للمصدرين، استخدم ترامب في بعض الأحيان عبارات نابية للتعبير عن استيائه من الهجوم المزمع، الذي هدد بتقويض جهوده في التوصل لاتفاق مبدئي مع إيران.