أعلنت كاتدرائية كولونيا أنها ستبدأ اعتبارا من يوليو المقبل فرض رسوم دخول بقيمة 12 يورو على السياح الراغبين في زيارة هذا المعلم الشهير في غرب ألمانيا.

وأوضحت الكنيسة، اليوم الثلاثاء، أن العائدات الناتجة عن هذه الرسوم الجديدة ستستخدم في أعمال صيانة ورعاية المبنى ذي البرجين التوأمين، والذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثالث عشر ميلاديا.

ويعد الدخول إلى الكاتدرائية القوطية حاليا مجانيا، بينما يتم فرض رسوم قدرها 8 يورو على الراغبين في صعود أحد البرجين.

وأكدت الكاتدرائية أن المصلين الذين يستخدمون البوابة الشمالية المخصصة لهم سيظلون معفيين من رسوم الدخول.

وتعد الكاتدرائية الكاثوليكية الواقعة في وسط كولونيا، بجوار نهر الراين ومحطة القطارات الرئيسية، من أكثر المعالم السياحية زيارة في ألمانيا، إذ تستقطب نحو ستة ملايين زائر سنويا.