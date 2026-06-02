إيران: 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت إيران، الثلاثاء، أن 24 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البيان أن السفن الـ24 عبرت المضيق تحت إشراف البحرية الإيرانية بشكل مباشر وفي إطار إجراءات التنسيق والتأمين التي تنفذها طهران في المنطقة.

وأضاف البيان: "سيتم الحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز بقوة، ولن يكون للقوى الأجنبية الخبيثة مكان في الخليج ومضيق هرمز".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.



