ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق شفهي لضم كوناتي

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق شفهي مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة، في إطار تدعيم الخط الخلفي للفريق.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع «إكس»، من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لمدة أربع سنوات، إلا أن إتمام الصفقة بشكل رسمي يظل مرهونًا بموعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيسًا للنادي.

وبات الإعلان الرسمي عن الصفقة وشيكًا، في ظل الاتفاق الكامل بين الطرفين على جميع التفاصيل الشخصية.

وكان كوناتي قد قرر تأجيل مناقشة العروض المقدمة له من أندية الدوري السعودي، مفضلًا الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن كوناتي رحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده، ليرحل كلاعب حر.