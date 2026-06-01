إندونيسيا تشدد الرقابة على غاز الضحك بعد إساءة مؤثرين استخدامه

تعمل الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء على تشديد الرقابة على أكسيد النيتروس، المعروف باسم غاز الضحك، بعد توزيع عدة مؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي له من علامة "ويب بينك" التجارية وإساءة استخدامه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال تارونا إقرار، رئيس الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء اليوم الثلاثاء: "تأسف الوكالة لأن بعض المؤثرين ما زالوا يروجون لمثل هذه الممارسات أو ينخرطون فيها".

وحث السكان على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، مشيرا إلى أن الوكالة تنسق مع سلطات أخرى لمواجهة المسألة.

يشار إلى أن أكسيد النيتروس له استخدامات مشروعة في قطاعات الطب والغذاء والسيارات. وبحسب لوائح المواد المضافة للطعام ولوائح الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء، فالمادة مصنفة كمحفز، ويشيع استخدامها لصنع رغوة الكريمة المخفوقة.

وأوضح تارونا أنه رغم استخدام أكسيد النيتروس في قطاعات مختلفة، فإن سلطة الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء تغطي استخدامه كمادة مضافة للطعام وغاز طبي صيدلي.

وأشار تارونا: "إذا تم رصد مخالفات، يمكن أن تتخذ الوكالة الإندونيسية للرقابة على الغذاء والدواء إجراء بما في ذلك وقت تداول المنتجات". وأضاف أن الوكالة أجرت عمليات إنفاذ إجراءات في عدة مواقع بالفعل.