حقق منتخب السنغال لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للناشئين، تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب بالفوز على تنزانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

لم يستغل منتخب تنزانيا تقدمه بهدف مبكر سجله هاميس ميهامبو بعد مرور سبع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وأدرك أسود التيرانجا التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله إبراهيما ديوني في الدقيقة 64.

ولجأ الفريقان مباشرة لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب السنغالي لصالحه بنتيجة 4-2 ليرفع الكأس القارية للمرة الثانية بعد تتويج أول في عام 2023.

أما منتخب تنزانيا فقد أضاع حلم التتويج بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه في أول نهائي له، بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في الدور نصف النهائي.

وكذلك تأهلت السنغال بفوز مثير على المغرب بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 وسط حضور جماهيري غفير في الرباط.

وتوج السنغال باللقب الثاني له في المغرب، بعد فوز المنتخب الكبير على منتخب المغرب في نهائي أمم إفريقيا للكبار مطلع العام الجاري، قبل أن يتم سحب اللقب بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية أحداث النهائي.

وكان المنتخب الوطني المصري للناشئين حقق الميدالية البرونزية بالفوز 2-0 على نظيره المغربي، مساء الإثنين.

ضمنت المنتخبات الأربعة التي وصلت لقبل النهائي، إلى جانب منتخبات، كوت ديفوار، الكاميرون، مالي والجزائر، التي ودعت من دور الثمانية إضافة إلى منتخبي، موزمبيق وأوغندا، الفائزين في مباريات أفضل ثوالث، تأهلها إلى كأس العالم تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في، قطر، أواخر العام الجاري.