المنتخب الوطني يواصل تدريباته في أمريكا استعدادا لمواجهة البرازيل الودية

أدى المنتخب الوطني تدريباته في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، في بمدينة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الاستعداد لودية البرازيل المقرر لها فجر الأحد المقبل، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم.

وخاض المنتخب الوطني، تدريبات في الجيم لمدة 30 دقيقة، ثم أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالإضافة إلى بجمل فنية وتقسيمة، ثم التسديد على المرمى في نهاية المران.

وحرص حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني على زيادة الجزء الفني والبدني مع زيادة التعود على الأجواء في أمريكا والساعة البيولوجية للاعبين.

وكان لاعبو المنتخب واصلوا جولاتهم الحرة في شوارع أوهايو للتأقلم على الأجواء والمساعدة في ضبط الساعة البيولوجية للاعبين بسبب اختلاف التوقيت بين مصر وأمريكا.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.