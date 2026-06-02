أشرف زكي: سهام جلال فنانة عفيفة النفس ولم تكن تطلب شيئا من أحد

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة الراحلة سهام جلال كانت تمر بوعكة صحية قبل وفاتها، وأنه كان على تواصل مباشر معها خلال الفترة الأخيرة، وأخبرته بأنها ستخضع لعملية في الأوعية الدموية، وتم الاتفاق على ترتيب دخولها أحد المستشفيات.

وأضاف "زكي" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الثلاثاء، أن حالتها الصحية تدهورت ودخلت في غيبوبة قبل وفاتها، مؤكدًا أن النقابة لا تتأخر على أحد، وليس دوره أن يخرج ليعلن ما تم تقديمه لأي أحد.

وأشار إلى أن أسرة الفنانة أصدرت بيانًا أشادت فيه بدور النقابة، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن تقصير النقابة لتقديم أي دعم للراحلة غير دقيق، موضحًا أن الأسرة هي الأدرى بتفاصيل ما حدث.

واستكمل أن الفنانة كانت تتوقع أن تستغرق العملية ساعات قليلة وتخرج بعدها بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه كان يتواصل معها بشكل دائم، واصفًا إياها بأنها فنانة “عفيفة النفس ومحترمة ولم تكن تطلب شيئًا من أحد”، مشيرًا إلى أن الفنان أمير كرارة كان تربطه بها علاقة طيبة، وكان على استعداد للتعاون معها في أي عمل فني عندما تسمح الظروف.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة سهام جلال، التي وافتها المنية، عن عمر ناهز 54 سنة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر خضوعها لعملية جراحية.