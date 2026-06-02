شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار بعض السلع الاستراتيجية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف من السلع الاستراتيجية وبينها الطماطم والبصل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنَّ مؤشرات الأسعار تتجه نحو تسجيل مزيد من الانخفاض وليس الارتفاع لسلعة الطماطم، مع حلول الموسم الصيفي وزيادة المعروض من السلعة.

وأوضح أن سعر المشمش كان قد سجل ارتفاعًا مقارنة بما هو عليه حاليًّا، لكنّ موسم هذه السلعة يمتد لشهر فقط، مشيرًا إلى أن بعض الأصناف تشهد انخفاضات وبعضها يشهد ثباتًا وبعضها يشهد تحركات سعرية بالصعود وفي مقدمتها الليمون.

ونوه بأنّ كل المنتجات الزراعية ستشهد استقرارًا مع حلول الموسم الصيفي، مؤكدا أن مستويات الأسعار مرتبطة بمدى توفر السلعة في مواسم بعينها.

وشدد على أنّ هناك ثباتًا في أسعار البصل حيث يتراوح بين 13 و15 جنيهًا بأسواق التجزئة، وكذلك الأمر بالنسبة للبطاطس.

وأفاد بأن الفجوة التي قد تحدث بالأسعار مرتبطة بنهاية موسم معين وبداية موسم آخر، مؤكدا أن حجم الإقبال على الشراء أحد العوامل المؤثرة على مستويات الأسعار.