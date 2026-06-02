استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وسط تشكك عميق

بدأت جولة جديدة من المحادثات الرامية لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني اليوم وسط تشكك عميق بشأن نتائجها.

ووصفت مصادر لبنانية حكومية الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين حكوميين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بأنها اجتماع تحضيري قبل محادثات مهمة من المقرر أن يتم إجراؤها غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات على الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، ونشر الجيش اللبناني في المناطق المتضررة واتخاذ إجراءات لتعزيز وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم إعلانه في إبريل يتعلق رسميا بإسرائيل ولبنان فحسب، ولا يشمل حزب الله.

وذكرت قناة "إل بي سي آي" اللبنانية أن الوفود بواشنطن ناقشت خلال اجتماع اليوم الوضع المتوتر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن الهدف الرئيسي من المحادثات هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر على مستوى البلاد.

وأضاف سلام أن هذه المفاوضات تمثل "أفضل فرصة للبنان وللشعب اللبناني"، مشيرا إلى أنها قد تساعد في إنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال" الإسرائيلي لأجزاء من البلاد بشكل أسرع، كما قد تتيح لسكان جنوب لبنان، التي تتحمل العبء الأكبر من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت حزب الله، العودة إلى بلداتهم وقراهم.