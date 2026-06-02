كشف فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، تفاصيل النزاع القانوني القائم بين اللاعب ونادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية تعود إلى علاقة تعاقدية بين الطرفين بسبب عدم سداد المستحقات المالية المستحقة للاعب في الموعد المحدد لها خلال سبتمبر 2025.

قال فهمي بلحاج في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "إن النزاع القانوني بين لاعب ونادٍ بسبب علاقة تعاقدية نتيجة عدم سداد المستحقات التي كان مقررًا لها في أول سبتمبر 2025، وتقدم اللاعب بإجراءات قانونية أمام غرفة فض المنازعات في فيفا".

وأضاف: "العقوبة تشمل سداد مستحقات وعقوبة رياضية بمنع القيد لفترتين متتاليتين، وهذه العقوبة لا علاقة لها بسداد المستحقات بل عقوبة رياضية مباشرة، وقيمة المستحقات 808 ألف دولار".

وتابع بلحاج: "استئناف الزمالك ضد الشقين المالي والعقوبة الرياضية، والاستئناف يوقف الشق المالي، أما بالنسبة للعقوبة الرياضية فلوائح فيفا واضحة، والطعن لا يوقف التنفيذ".

وأشار: "لكن هناك مطلب مستقل تقدم به نادي الزمالك، وهو إجراء قانوني في محكمة الكاس وتنص عليه لوائح فيفا، وكاس ستطلب من اللاعب أو محامي اللاعب الرد على هذا الطلب، لذا لابد من رد اللاعب أو المحامي هل يوافق أم لا".

واستطرد: "وصلنا الطلب، والرد سيكون بالرجوع للاعب ووكيله".

واختتم محامي صلاح مصدق تصريحاته قائلًا: "نرحب بالتعاون مع الزمالك ونحترم النادي وتاريخه، لم لا نحل هذا النزاع وديًا؟".