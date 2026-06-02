فصيل شيعي عراقي ثالث يعلن تسليم السلاح للدولة

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أعلنت الأمانة العامة لكتائب "الإمام علي" إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة ودمج أفرادها في مؤوسسات الدولة.

وذكر بيان للأمانة العامة لكتائب الإمام علي اليوم، "أن قيادة كتائب الأمام علي قررت فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة تماشيا مع الرغبة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي".

كما ذكر البيان "أن الساحة اليوم هي معركة بناء دولة قوية مقتدرة ذات سيادة كاملة على أراضيها وسمائها موحدة بجميع أبنائها".

وأوضح البيان أن "المقاومة حاجة وليس مهنة وهي فكر عقيدة وانتماء ومسئوليتنا اليوم تقتضي حصر السلاح بيد الدولة".

وأكدت: "تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة عملية جرد وتسليم السلاح وإعادة ودمج الأفراد ضمن مؤسسات الدولة".

وكان فصيل عصائب أهل الحق الشيعية المسلحة قد أعلن اليوم فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم السلاح والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان لقيادة تنظيم عصائب أهل الحق الشيعية بزعامة قيس الخزعلي اليوم أن "قيادة عصائب أهل الحق قررت اليوم فك الإرتباط بتشكيل الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية".

كما قرر تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى "استكمال جميع إجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والأليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي".

ويعد تنظيم فصيل عصائب أهل الحق ثاني تتظيم مسلح يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.