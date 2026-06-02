كندا تدعو أمريكا والمكسيك إلى تجديد اتفاق التجارة الحرة لمدة 16 عاما أخرى

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دعت كندا الولايات المتحدة والمكسيك إلى تجديد اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث لمدة 16 عاما أخرى بينما يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحديث عن جعل كندا الولاية الأمريكية الـ 51.

وأرسل وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك خطابا إلى جيمسون جرير الممثل التجاري للولايات المتحدة اليوم ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الثلاثاء يقدم فيه التوصية الكندية.

وكتب لوبلاند: "الاتفاق مفيد للغاية لكل من دولنا ومن أجل اقتصاد متكامل في أمريكا الشمالية".

ويأتي الخطاب قبل مراجعة مقررة لاتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أحدث تكرار اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية الذي دمج اقتصادات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا منذ أوائل حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

ويتواجد لوبلانك وجانيس تشاريت كبيرة المفاوضين التجاريين بكندا في واشنطن اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع مع جرير. وحذر لوبلانك من قبل من أن اتفاق التجارة الحرة يمكن أن يخضع لمراجعات سنوية وأن غياب اليقين قد يكون هدف إدارة ترامب.

وكتب ترامب أمس الاثنين "الولاية الـ 51!" على منصة "تروث سوشال" وأرفقها بمقال إخباري عن سقوط كندا في ركود تقني. وأعاد سفير الولايات المتحدة لدى كندا بيت هويكسترا مشاركة المنشور.

وكتب دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أوتناريو في رد فعل اليوم: "لا يمكنني تصور أنني يتعين عليّ أن أقول هذا مجددا، لكن كندا لن تكون الولاية الـ 51 أبدا. كندا ليست للبيع".