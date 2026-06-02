ارتفاع أسعار الذهب في ظل تفاؤل حذر بشأن اتفاق السلام بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب، بنسبة بسيطة في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد التراجع الطفيف أمس، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق السلام المأمول بينهما.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 11.10 دولار أي بنسبة 0.25% إلى 4517.40 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 0.401 دولارا أي بنسبة 0.53% إلى 75.950 دولارا للأوقية تسليم أغسطس.

يأتي ذلك في حين دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يومها الخامس والتسعين، مع استمرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة منذ الأسبوع الثاني من أبريل الماضي.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد أن إيران ستوقع مع الولايات المتحدة اتفاقا سيكون جيدا بالنسبة للأخيرة،معيدا التأكيد أن الجهود ستؤتي ثمارها في النهاية.

ومن ناحيتها، ذكرت قناة سي.بي.إس نيوز التلفزيونية الأمريكية، أمس، أن الرئيس ترامب أدخل تعديلات قليلة على مسودة مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ليركز على الموضوعات المتعلق بمضيق هرمز وإخراج اليوانيوم عالي التخصيب من إيران.

وفي المقابل، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرأس الوفد الإيراني المفاوض، من أنه في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، لن تكتفي إيران بتعليق المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، "بل ستقف في وجه الكيان الصهيوني".

وأكّد قاليباف، ضرورة أن يشمل أي اتفاق أمريكي إيراني وقف الهجمات على لبنان أيضا

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت تصريحات ترامب، إلى اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى تفاهم، إلا أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.

وفي مقابلة مع قناة أيه.بي.سي نيوز، قال ترامب، إنه يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل.

في جلسة استماع بالكونجرس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك مؤشرات على أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يجري محادثات لإنهاء الحرب، مؤكدا أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي.

كان مجلس الذهب العالمي، قد أشار حول اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من عام 2026، الصادر في 29 أبريل الماضي، إلى أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 244 طنا.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ خلال أبريل 7.6 مليون وظيفة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 6.8 مليون وظيفة، مقابل 6.9 مليون وظيفة خلال مارس.

وتراجع عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، كما تراجع عدد الأمريكيين الذين استقالوا من وظائفهم وهو ما يشير إلى الثقة في آفاق سوق العمل الأمريكية.

وتتعافى سوق العمل الأمريكية منذ بداية العام الحالي من الفترة السيئة التي مرت بها العام الماضي، عندما كانت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية الأمريكية تضيف أقل من 10 آلاف وظيفة شهريا، الذي كان أقل عدد للوظائف الجديدة منذ 2002 باستثناء فترات الركود الاقتصادي.