انضم مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، لقائمة مميزة في بطولات كأس العالم، بعد الإعلان الرسمي عن قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة العام الحالي 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وأصبح مصطفى شوبير من ضمن حراس المرمى الذين يشاركون في كأس العالم، وسبق لآباءهم المشاركة في البطولة من قبل، حيث شارك والده في نسخة 1990، في إيطاليا.

وسلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم الحالية، وسبق لآباءهم المشاركة في البطولة، والتي ضمت قائمة كبيرة، نستعرض منها حراس المرمى.

وبجانب مصطفى شوبير، سيتواجد أنجوس جان، حارس مرمى أسكتلندا، والذي سبق أن شارك والده برايان جان كحارس مرمى ثالث لمنتخب اسكتلندا في كأس العالم 1990 بإيطاليا، خلف جيم لايتون وأندي جورام.

كما يأتي لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، والذي اختار تمثيل الجزائر منذ وقت ليس ببعيد، على حساب فرنسا، ليضمن المشاركة في كأس العالم، زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا في أكثر من نسخة لكأس العالم وحقق اللقب في نسخة 1998 بالفوز على البرازيل 3-0.

وبعيدًا عن نسخة العام الحالي، شهد كأس العالم من قبل مشاركة كاسبر شمايكل، حارس مرمى منتخب الدنمارك في نسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر.

وفي عام 2018، حاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديه لثلاث ركلات ترجيح في مباراة مثيرة ضمن دور الـ16 ضد كرواتيا، على الرغم من خسارة الدنمارك في النهاية.

لعب بيتر شمايكل مع منتخب الدنمارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1998 في فرنسا، حيث قاد فريقه إلى ربع النهائي.