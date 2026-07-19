قال الدكتور عمرو الطيبي، مدير عام منطقة آثار سقارة، إن مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة آثار سقارة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بها، الذي أطلقته وزارة السياحة الآثار، يُعتبر أحد أهم المشروعات التي ستُنفذ بالمنطقة.



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى اعتماد المشروع على رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمنطقة آثار سقارة، ذات المساحة الكبيرة، والمليئة بالمزارات السياحية المتنوعة التي تفصل بينها مسافات بينية طويلة.



وأضاف أن التنقل في منطقة آثار سقارة، يعتمد على شبكة طرق قديمة متهالكة، ومتعددة المشاكل، موضحًا استهدافهم لرفع كفاءتها، بهدف تسهيل حركة الزوار داخلها، معلقًا:«إحنا هنرفع كفاءة شبكة الطرق دي علشان تسهل حركة زوارالمنطقة الأثرية من مكان لآخر جوة المنطقة».



وأشار إلى أن منطقة آثار سقار، تحتوي على آثار هامة منذ بدء التاريخ المصري القديم وحتى العصر القبطي، ومنها الهرم المدرج، سيرابيوم، وغيرها، مضيفًا: «الناس محتاجة إن هي تروح أو تنتقل بين المزارات دي بسهولة ودا اللي إحنا شغالين عليه».



وعلق على إطلاق هذا المشروع، قائلًا: «المشروع دا من أهم المشروعات اللي هتشهدها منطقة آثار سقارة وهتفرق معاها جدًا في الفترة القادمة».



وأوضح استعدادهم لتمهيد الطرق داخل منطقة آثار سقارة، تسهيلًا للتنقل داخلها، سواء عبر السيارات، أو سيرًا على الأقدام، مؤكدًا «إحنا شغالين على رفع كفاءة الطرق الداخلية الموجودة حاليًا بدل ما هي دلوقت حاليًا قديمة ومتهالكة إحنا هنحسن جودتها».



وأكد أن عمليات تطوير هذه الطرق ستراعي توفير طرق مخصصة لذوي الهمم، قائلًا: «هنراعي إن إحنا نقدم لذوي القدرات طرق تبقى بسيطة تراعي الخدمات أو الاحتياجات اللي هما محتاجينها».



وتطرق إلى رؤية المجلس الأعلى للآثار، أثناء عمليات تطوير المناطق الأثرية، وعلى رأسها الحفاظ على التراث، والارتفاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين.



وذكر أن مشروع تطوير منطقة سقارة لا يقتصر على الطرق الداخلية، وإنما يمتد ليشمل توفير العديد من الخدمات الأخرى، ومنها مناطق الاستراحة، وتوفير المظلات للوقاية من حرارة الشمس.









وأطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار مشروعًا متكاملًا لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة بمنطقة آثار سقارة، بما يواكب مكانتها كإحدى أهم مواقع التراث العالمي، ويعزز جاهزيتها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزائرين من المصريين والسائحين، في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية وتحسين تجربة الزائر.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المواقع الأثرية وفق منهج متكامل يوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية الفريدة للموقع والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة به، بما يعزز من مكانة المنطقة كأحد أبرز الوجهات السياحية والمواقع الأثرية على مستوى العالم.