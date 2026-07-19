احتجاجات كييف تتصاعد وسط دعوات لزيلينسكي لإقالة قائد الجيش سيرسكي

مع استمرار الاحتجاجات في شوارع كييف على خلفية إقالة وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه يستمع إلى مطالب المحتجين، وإنه أجرى محادثات مع كل من فيدوروف وقائد الجيش أوليكسندر سيرسكي.

وفي رسالة مصورة، تعهد الرئيس الأوكراني بأن القرارات المتعلقة بالجيش قيد الإعداد، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.

وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص، معظمهم من الشباب، في شوارع كييف لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على إقالة فيدوروف، وأصبح مطلبهم الرئيسي هو إقناع زيلينسكي بإقالة سيرسكي.

ويعتقد أن خلافا بين سيرسكي وفيدوروف كان وراء قرار زيلينسكي بإقالة وزير الدفاع.

وتولى ضابط الاستخبارات يفهيني تشمارا مهام وزير الدفاع بالإنابة أمس الجمعة، إلا أن زيلينسكي لا يزال مطالبا بترشيحه رسميا إلى البرلمان للحصول على موافقة أعضائه.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها منذ أكثر من أربع سنوات في مواجهة الغزو الروسي، بينما يشغل سيرسكي منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2024.

ويُنسب إلى سيرسكي / 60 عاما / والمنحدر من روسيا، دور بارز في الدفاع عن كييف والهجوم المضاد الناجح في منطقة خاركيف عام 2022. وكان فيدوروف يتولى وزارة الدفاع منذ يناير.

وقبل ذلك، كان فيدوروف /35 عاما/ يرأس وزارة التحول الرقمي التي أنشئت عام 2019.