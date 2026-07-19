يديعوت أحرونوت: إسرائيل تبدي استعدادها للانضمام إلى أي مواجهة عسكرية أمريكية مع إيران

كشف مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للانضمام إلى أي مواجهة عسكرية إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، إذا اقتضت التطورات ذلك، مؤكدًا أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجمات إيرانية.

وقال المسئول، في تصريحات لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن إسرائيل قد تشارك في الحرب إذا اندلعت، مضيفًا أن إيران «ستدفع ثمنًا باهظًا» إذا حاولت إلحاق الضرر بإسرائيل، ولن يكون الرد مماثلًا لما حدث في السابق.

وبحسب الصحيفة، لا ترى إسرائيل أن اندلاع مواجهة جديدة مع إيران أمر محسوم، كما لا تعتقد أن أي تصعيد أمريكي سيشملها بالضرورة.

وتزعم التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن طهران لا ترغب حاليًا في فتح جبهة مباشرة مع تل أبيب، في ظل الخسائر التي تكبدتها خلال المواجهات الأخيرة، مع التأكيد أن هذه التقديرات قد تتغير سريعًا وفق تطورات المشهد الإقليمي.

وأفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة فضّلت، حتى الآن، إدارة أي عمليات عسكرية بصورة منفردة، رغم استعداد إسرائيل لتقديم الدعم أو المشاركة المباشرة، وذلك بهدف الحد من اتساع نطاق الصراع وتجنب تصويره على أنه مواجهة أمريكية إسرائيلية مشتركة.

ورغم ذلك، فإن هذا الموقف قد يتغير إذا خلصت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاجون» إلى أن الاستفادة من القدرات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية أصبحت ضرورية لتحقيق الأهداف العملياتية، وفق «يديعوت أحرنوت».

وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء إسرائيل خارج أي عمل عسكري أمريكي لا يضمن عدم تعرضها لرد إيراني، إذ تضع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هذا الاحتمال ضمن سيناريوهاتها، إلى جانب مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد على الجبهة اللبنانية إلى توسيع نطاق المواجهة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إسرائيل تواصل في المرحلة الحالية رفع مستوى الجاهزية وإعداد الخيارات العسكرية، مع الإبقاء على جميع السيناريوهات مفتوحة في ظل سرعة تغير الأوضاع في المنطقة.