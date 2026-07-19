 القيادة المركزية الأمريكية: العثور على رفات مجهول الهوية بموقع مقتل جنديين بالأردن.. ومقتل آخر في العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيادة المركزية الأمريكية: العثور على رفات مجهول الهوية بموقع مقتل جنديين بالأردن.. ومقتل آخر في العراق


نشر في: الأحد 19 يوليه 2026 - 10:26 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2026 - 10:27 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، العثور على رفات مجهولة الهوية في الموقع الذي قتل فيه جنديان أمريكيان في الأردن جراء الهجمات الإيرانية.

وقالت في بيان، إنها أعلنت أمس مقتل جنديين ومفقود واحد واحد في الأردن بعد هجوم إيراني في 17 يوليو، موضحة أنه بعد بحث شامل، عثرت قوات الجيش الأمريكي على رفات غير محددة الهوية في الموقع.

وأشارت القيادة الأمريكية الأمريكية، إلى أنه جارٍ عملية فحص للتحقق من هذه البقايا.

ولفتت إلى أنه في حدث منفصل، قُتل جندي أمريكي في شمال العراق في 18 يوليو أثناء تفجير خاضع للسيطرة للذخيرة غير المنفجرة من طائرة بدون طيار إيرانية هجومية أحادية الاتجاهبعد سقوطها، كما أصيب جندي آخر ويتلقى العلاج الطبي بعد إصابة طفيفة.

وتابعت: «تحتفظ القيادة المركزية الأمريكية بمعلومات إضافية، بما في ذلك هويات المحاربين المفقودين، احتراماً للعائلات أثناء عملية الإخطار».

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