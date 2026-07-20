قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب الأرجنتيني لم يستحق الحصول على المركز الثاني في كأس العالم 2026.

وأضاف عبر حسابه بمنصة "إكس" تعليقا على تحقيق المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني "مالعبوش بنكله.. ولا يستحقوا حتى المركز الثاني".

وأشاد بالسيطرة الكاملة التي فرضها المنتخب الإسباني على مجريات اللقاء، قائلا: "ده يوم ما تتمناش فيه أنك تبقى ميسي.. إسبانيا كانت بتلاعب حارس الأرجنتين".

وأشار إلى أن البعض "تخيلوا أن الحظ سيستمر حتى النهاية" ولكن الغلبة كانت في النهاية "للمجهود والتعب"، مختتما: " أخيرا نهاية عادلة.. وأخيرا المكسب للأفضل".

وحقق المنتخب الإسباني لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأرجنتين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



