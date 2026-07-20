الأمم المتحدة: 4 دول بينها مصر لعبت دورا مهما في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الوضع يجب أن يتغير.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «رأينا استهدافا للبنية التحتية، فالولايات المتحدة تشن ضربات للبنية التحتية وتشن إيران ضربات ضد البنية التحتية في عدد من الدول، من بينها الكويت».

وتابع: «أعتقد أننا جميعا نتفق على أنه لا يوجد حل عسكري لمثل هذا النزاع، ونحتاج أن نرى عودة من جديد إلى الدبلوماسية الفعالة من أجلنا جميعا، ومن أجل كل من في المنطقة وكل أنحاء العالم».



وحول ما الذي يمكن أن يضمن وجود ثقة بين الطرفين، وإن كانت تبدو معدومة في الأفق، وما الذي يمكنه تحريك المفاوضات بين الطرفين بشكل جدي، قال: «هناك غياب للثقة بين الطرفين، ولكن، هذه الثقة التي دُمرت يمكن بناؤها من جديد».

واستكمل: «رأينا هذا العمل المهم الذي قام به عدد من الوسطاء مثل باكستان ومصر والسعودية وقطر، وآخرون لعبوا دورا مهما في محاولة لجلب الطرفين إلى المفاوضات».